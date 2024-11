Tag gegen Gewalt an Frauen

Ni una Menos – Stoppt die Gewalt

Der Tag gegen Gewalt an Frauen in Nürnberg war so groß wie schon lange nicht. Über 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten dem Aufruf eines breiten Bündnisses, auffällig viele junge Frauen und auch Männer. Es gab vielfältige Reden von verschiedensten Organisationen und eine sehr kämpferische Stimmung.

Von einer Korrespondentin aus Nürnberg