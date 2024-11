Resolution des Konsultativkomitees zu den aktuellen Entwicklungen

Donald Trump wurde mit einem faschistischen Programm zum Präsidenten der USA gewählt. Elon Musk als reichster Mann der Welt teilt mit ihm den imperialistischen Größenwahn, die Welt und das Weltall zu beherrschen. Nehmen wir das zum Anlass, die Einheitsfront noch stärker aufzubauen!



Kämpfen wir …

… gegen den Faschismus, der in immer mehr Ländern herrscht!

... gegen imperialistischen Krieg mit immer mehr Kriegsbrandherden, ob in der Ukraine, Palästina, dem südchinesischen Meer, dem Sudan, oder anderswo!

... gegen die brutale Umweltzerstörung, die bei der Weltklimakonferenz COP29 in Baku / Aserbaidschan nicht bekämpft, sondern auf die Spitze getrieben wird!



Die Einheitsfront wird lebendig in den Kämpfen der Arbeiterinnen und Arbeiter, der unterdrückten Völker, der Frauen, der Jugend, der Antifaschisten und Antiimperialisten auf der ganzen Welt! Wir unterstützen den Zusammenschluss der Arbeiter im Kampf gegen verschärfte Ausbeutung und Unterdrückung, Arbeitsplatzvernichtung, gefährliche Arbeitsbedingungen, Armutslöhne!



Die Einheitsfront übernimmt im Kampf für die Befreiung der unterdrückten Völker besondere Verantwortung für den Kampf des palästinensischen ebenso wie des kurdischen Volkes. Die Spendensammlung „Gaza soll leben“ muss unbedingt fortgesetzt werden und war in den jüngsten Aktivitäten von Mitgliedern der United Front wie auf dem international besuchten 13. Frauenpolitischen Ratschlag bemerkenswert und sehr erfolgreich.



Lasst uns unsere Einschätzungen und unsere Erfahrungen in diesen Kämpfen beim nächsten Webinar am 23. Februar zur Vorbereitung des Internationalen Frauentags am 8. März, am 6. April zum 1. Mai, am 4. Mai zum Antikriegstag und der Zimmerwald-Konferenz und am 13. Juli zum Kampftag gegen Faschismus und Krieg weiter austauschen!