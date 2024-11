Respekt und Anerkennung für die MLPD am Tor bei VW in Zwickau

Als der Werkschutz kam, hatten bereits drei Kollegen unterschrieben. Dieser versuchte uns erst an dem einen, dann an dem anderen Tor mit Geschrei, Beschimpfung, massiver Behinderung der Ansprachen und Drohung mit der Polizei von den Kollegen zu isolieren, was ihnen nicht gelang.



Manche Kollegen interessierten sich dann erst recht dafür, was wir da machen. Mitten im Getümmel informierte sich ein Kollege und erzählte: „Im Betrieb warnen sie vor euch; ich kenne euch schon von Essen. Ich finde es gut, was ihr macht“. Ein anderer Kollege: „Ich wäre gestern nach Wolfsburg gefahren, aber die Bänder sind ja gelaufen“. Wir diskutierten dann darüber, dass sie selbstständig die Bänder anhalten müssen. Am Ende hatten wir sieben Unterschriften, einige interessante Diskussionen über den Antikommunismus und darüber, wie der Kampf jetzt - am besten zusammen mit der MLPD - weiter geführt werden muss.