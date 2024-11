Rotterdam: Kämpferisch, begeistert und fest entschlossen

Kämpferisch, begeistert und fest entschlossen waren mehr als 50 Leute in Rotterdam zur Aktion am Kampftag gegen Gewalt an Frauen zusammengekommen.

Eine Aktion wurde vom Ausschuss “Stop geweld tegen vrouwen“ organisiert und es gab Sprecherinnen aus Palästina, aus dem Iran, aus Kurdistan, Belarus, Argentinien, aus der Türkei und aus den Niederlanden.

Die Aktion wurde mit viel Musik und Liedern gestaltet, die sich mit Losungen gegen Faschismus, gegen Krieg, gegen Imperialismus, gegen Umweltvernichtung und für internationale Solidarität, Zusammenarbeit, eine befreite Frau in einer befreiten Gesellschaft und für eine lebenswerte Zukunft abwechselten.