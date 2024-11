Brandanschlag

Russland: "Lenins Hütte" niedergebrannt

In dem Museumskomplex "Lenins Shalash" in der Nähe von St. Petersburg brannte die sogenannte "Lenins Hütte" nieder. Es handelte sich um eine Rekonstruktion der Hütte, in der Lenin und Sinowjew sich wegen eines Haftbefehls der provisorischen Regierung im Zusammenhang mit den Juliunruhen in Petrograd versteckten.

