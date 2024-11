Zollernalbkreis

Schon vor zehn Tagen Unterschriftenziele erreicht!

Was sich mancher am Montag, dem 11. November, noch nicht vorstellen konnte, war am 17. November wie geplant geschafft: Nicht nur die uns zugeteilten 150 Unterschriften für die Landesliste Baden-Württemberg haben wir in der Tasche, sondern 100 mehr. Und außerdem fast 220 Unterschriften für die Direktkandidatin Renate Schmidt.

Von einer Korrespondentin