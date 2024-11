Shanghai: Arbeiterproteste gegen Entlassungen

Hunderte Beschäftigte eines Automobilzulieferers in Shanghai blockierten am Mittwoch vergangener Woche eine wichtige Autobahn in der Stadt, um gegen geplante Massenentlassungen zu protestieren. Die Beschäftigten des staatlichen Unternehmens Shanghai Guoli Automotive Leather Decoration Co. lieferten sich ein Handgemenge mit der Polizei, als sich der Verkehr auf der Husong-Autobahn staute. Die Arbeiter protestieren, seit sie am 9. Oktober eine Mitteilung erhalten haben, in der jedem, der freiwillig kündigt, die Auszahlung von drei Monatsmindestlöhnen in Höhe von insgesamt 8070 Yuan (1.113 US-Dollar) angeboten wird. Die Kündigungen sind keineswegs freiwillig, erklärten die Demonstranten und sie hätten einen gesetzlichen Anspruch auf drei durchschnittliche Monatslöhne bei Kündigung.