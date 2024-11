Solidarität mit Kolleginnen und Kollegen bei VW

An alle Kolleginnen und Kollegen von VW

Wir sind Kolleginnen und Kollegen des größten Mercedes-Benz-„Sprinter“-Transporterwerks der Welt in Düsseldorf, d.h. wir sind ca. 5500 Beschäftigte. Zusammen mit unseren Familien, Kollegen, Freundinnen und Freunden aus vielen verschiedenen Bereichen des Düsseldorfer Lebens treffen wir uns regelmäßig. Gemeinsam ist uns, dass wir die Industriearbeiterschaft als die wichtigste gesellschaftliche Kraft sehen, die viel mehr die Führung übernehmen muss.

Wir bereiten langfristig die internationale Automobilarbeiterkonferenz 2025 in Indien vor, organisieren die Solidarität mit dem Kampf in Düsseldorf, aber auch mit Autoarbeitern in den Philippinen oder dem aktiven Widerstand in Serbien, der sich gegen den Raubbau der Natur im Zuge des Lithium-Abbaus für die E-Auto-Akku-Produktion, auch unter anderem von Mercedes-Benz, richtet.

Wir haben hier in Düsseldorf von Beginn an des Generalangriffs – zuerst auf euch VW-Arbeiter – die Kolleginnen und Kollegen dazu aufgerufen, sich die Situation bewusst zu machen und einen langen Atem zu entwickeln, denn wir müssen uns erst mal warm laufen gegen diese neue Marschrichtung, die VW hier für alle Monopole vorgibt. Jeden Tag kommen seitdem neue Hiobsbotschaften, und die Medien sind besonders darauf ausgerichtet, die „News“ jeden Tag aufs neue durchzukauen, auch um uns weichzukochen - nach dem Motto „... Welches Werk wird es treffen und an wem geht der Kelch vorbei....?!“ Drehen wir den Spieß um: Wenn sie auf breiter Front angreifen, dann schließen wir uns auf breiter Front zusammen – über Konzern- und Landesgrenzen hinweg! ...



