Heute war ich dort einkaufen. Dabei traf ich auf dieselbe Frau, die zuvor abgelehnt hat. Sie sprach mich an. "Ich hab Sie neulich gar nicht erkannt. Sie wollten doch eine Unterschrift von mir." Ja, es geht um die Wahlzulassung für die Bundestagswahl. Die Internationalistische Liste/MLPD kandidiert und braucht Unterstützungsunterschriften für die Wahlzulassung. „Ich will unterschreiben."

Wie so oft in diesen Tagen habe ich immer meine Unterschriften-Mappe dabei. Flugs holte ich sie hervor. Ein Ruf nach dem Ehemann schallte durch den Laden. Er kam. „Du musst das mal ausfüllen und unterschreiben!" Er schaute seine Frau fragend an. „Das ist schon richtig. Mach mal". Prompt gehorchte er seiner Frau.

So hatte ich statt einer Unterschrift vor dem Laden zwei Unterschriften im Laden. Der Mann fragte mich nur noch kurz, worum es überhaupt gehe. Was ich ihm selbstverständlich kurz erklärte. Jeder tätigte seine Einkäufe weiter, freundlich verabschiedeten wir uns an der Kasse.