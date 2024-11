Unterschriftensammlung an der Fähre zum Airbus-Werk

Es ist der Schichtwechsel zwischen Früh- und Spätschicht. Mit dem Flyer für die Unterschriftensammlung waren einige vorher bereits informiert worden. Die Gespräche sind immer sehr kurz, weil die Kollegen zur Fähre rennen, um sie noch zu bekommen oder umgekehrt, von der Fähre kommend den Bus nach Hause noch zu erreichen.

Wir kamen aber dennoch mit etlichen ins Gespräch. Einer meinte, was ihr vertretet, ist wirklich gut, und unterschrieb für die Landesliste und den Direktkandidaten. Aber er wollte nichts weiter haben oder geben, denn er arbeite lieber im Untergrund. Einige Kollegen liefen freundlich dankend weiter. EIne Frau kam und wollte unterschreiben, weil sie dachte, wir sammeln Unterschriften für das Verbot der AfD. Für die Wahlzulassung wollte sie sich das noch mal überlegen. Einige Kollegen gingen vorbei und meinten nur "nicht meine Partei". Einige wollten sich erstmal mit dem Flyer weiter informieren.

Auch wenn wir insgesamt erstmal nur vier Unterschriften bekamen, so ist das trotzdem wichtig, dranzubleiben und hier wieder herzukommen. Man merkte es den Kolleginnen und Kollegen an, es bewegt sie sehr viel und die MLPD ist doch die Partei mit dem nötigen Know-how, um die richtigen Antworten zu finden. Und die liegen in der grundsätzlichen Alternative des echten Sozialismus. Also wir kommen wieder!