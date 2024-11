Viel berechtigte Kritik an Annalena Baerbock - aber DAS ist NO GO!

... nun hat das Paar Baerbock-Holefleisch seine Trennung bekanntgegeben. Ein in Deutschland völlig normaler Vorgang. Die meisten schaffen gar nicht wie die beiden 17 Jahre. Durchschnitt sind 14,8 Jahre!

Doch was sich jetzt über Annalena Baerbock (nicht über ihren Ex!!) ergießt, ist übelste frauenfeindliche Hetze. Da wissen Hinz und Kunz quer durch die Klatschspalten der ("social") Medien alles besser. Baerbock sei keine Frau und Mutter, wenn sie so viel Politik mache; ihr wird Egoismus und nichts als Karrieresucht bescheinigt; ihr Ex hätte sich schon viel früher mit den Kindern vom Acker machen sollen; allenfalls Mitleid gibt es für Daniel Holefleisch, der bekanntlich den Hauptpart übernommen hatte, sich um die Kinder zu kümmern; ihm begegnet dabei nicht derlei Häme, sondern höchstens die Beschimpfung, er sei ein Schlappschwanz ...

Das alles ist NO GO! In dem Buch "Neue Perspektiven für die Befreiung der Frau" haben Stefan Engel und ich den "Damm von Vorbehalten, Vorurteilen, Tratsch und Rechtfertigungen ... gegen freie Entscheidungen" über die Auflösung von Beziehungen kritisiert. "Das gilt vor allem dann, wenn Kinder betroffen sind und besonders die Mütter als 'Rabenmütter' verunglimpft werden."