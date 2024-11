Würdige und kämpferische Aktion zum Tag gegen Gewalt gegen Frauen

Frauen von Ver.di, von der MLPD und von Solidarität International (SI) - auch einige Männer waren dabei - versammelten sich rund um den mit Rosen und Kerzen geschmückten Platz.



Mit einer Gedenkminute an die getöteten Frauen auf der ganzen Welt begann die Aktion. Lieder und Redebeiträge erregten selbst in der regennassen Bahnhofstraße einige Aufmerksamkeit. Immer wieder stellten sich - vor allem Frauen - einige Zeit dazu. "Es ist so wichtig, dass ihr das macht!", bedankte sich eine dieser Passantinnen.



In Deutschland wird fast jeden Tag eine Frau von ihrem (Ex-) Mann getötet. Der in der Gesellschaft allgegenwärtige Sexismus wurde attackiert und als eine der niederträchtigsten Unterdrückungsmethoden der kapitalistischen Gesellschaft weltweit angegriffen. Sexismus und Pornografie sind keine Privatsache, sondern müssen von der Frauen- und der Arbeiterbewegung mit Null-Toleranz bekämpft werden.



Viele stimmten zu, dass eine Gesellschaft erkämpft werden muss, in der Sexualität keine Ware mehr ist, in der Ausbeutung und Unterdrückung des Menschen durch den Menschen abgeschafft ist und Mann und Frau tatsächlich gleichberechtigt zusammenleben werden.