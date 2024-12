118 Unterschriften: Emden, wir mögen Euch!

Wir starteten mit Feuereifer: Am Zugang zum Wochenmarkt und in der Fußgängerzone: „Wir sammeln Unterschriften für die Zulassung der revolutionären Arbeiterpartei MLPD zur Bundestagswahl“, bzw.: „Die Ampel-Regierung hat fertig. Wir sind der Meinung: Jetzt ist es Zeit für Arbeiterpolitik und deshalb möchten wir Sie um eine Unterstützungsunterschrift für die revolutionäre Arbeiterpartei MLPD zur Bundestagswahl bitten.“. So und ähnlich sprachen wir an – und hatten Erfolg. Nur ganz wenige Leute liefen vorbei. Der Großteil ließ sich kurz informieren. Nicht jeder ließ sich auf ein Gespräch ein, aber die meisten Leute waren freundlich. Interessant: Als AfD-Wähler outeten sich insgesamt nicht mehr als eine Handvoll Leute.



Nach einer kurzen Pause mit Ostfriesen-Tee, Cappuccino und heißer Schokolade im Café starteten wir in Runde zwei. Diesmal vor einem großen Einkaufszentrum. Hier waren wir leider zu viele: Ich hatte einen schlechten Platz vor einer Dönerbude. Auf einmal kommt der Besitzer, der zusah, wie ich mich abrackerte: „Alles in Ordnung?“. Ich - etwas schief grinsend: „Na ja, es geht so“. Wortlos steckt er mir einen fünf Euro Schein hin, lächelt freundlich und geht wieder. Ob aus Mitleid oder Anerkennung, darf jeder selber entscheiden.



Nachdem ein Teil unseres Trupps wieder in die Stadt gegangen war, erhöhten wir nochmal die Schlagzahl. Auf einmal steht ein maximal zwölfjähriges Mädchen vor mir und fragt: „Für was sammeln Sie denn?“, Ich erkläre ihr ernst, was ich hier mache und warum ich es mache. Sie strahlt mich an, steckt mir ein Zwei-Euro-Stück in die Hand und meint: „Viel Glück“. Noch bevor ich reagieren kann, ist sie zurück ins Café, aus dem sie kam.



Am Ende dieses Tages stehen 118 Unterschriften, 15 verkaufte Rote Fahne-Magazine und über 20 Euro Spende. Uns ist klar: Emden, wir mögen Euch!