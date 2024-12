"20 Jahre Streik der Opelaner in Bochum - Wenn die Arbeiter das Heft in die Hand nehmen!"

Offensiv, die Initiative für eine kämpferische gewerkschaftliche Betriebsratsarbeit bei Opel Bochum, wird in Kürze im Verlag Neuer Weg ein Taschenbuch veröffentlichen: Es beinhaltet Reden, Beiträge und Bilder zum Fest am 5. Oktober 2024 in Bochum. Die Losung "Kämpfen wie bei Opel!" hat sich fest in die Arbeiterbewegung verankert. Es gilt, diese unschätzbare Erfahrung noch weiter in die Zukunft zu tragen. Das wurde nicht nur auf dem Fest deutlich, sondern zeigt sich aktuell in den geplanten und angedrohten Massenentlassungen bei VW und Ford, bei ThyssenKrupp oder ZF.

"Solange die Kapitalisten die Macht haben und die Politik diktieren, wird nicht nur unsere wirtschaftliche Existenz immer wieder infrage gestellt. Das kann auch nicht mit einem Streik geändert werden. Aber unser Streik zeigt den zukunftsweisenden Weg auch für heute: Um jeweils konkrete Verbesserungen zu kämpfen, vor allem aber auch als Schule, wie wir Arbeiter in die Offensive kommen, unsere Stärke entfalten und diese Macht auch grundsätzlich infrage stellen. (...). Denn unser Streik sicherte nicht nur, dass das Werk I noch zehn Jahre bestand. Er war insbesondere ein Signal, das weit über unseren Werkszaun hinausreichte. (...). Wir wollen die Erfahrung aus diesem Streik an andere Belegschaften, an die jüngere Generation weitergeben. Und auch das ist kein glatter Prozess, in dem wir berichten, und andere Belegschaften unsere Erfahrungen einfach in die Tat umsetzen. Es ist ein tiefgehender Selbstveränderungsprozess für uns alle." (Redebeitrag von Offensiv)

Wir sind uns sicher, dieses Buch wird gebraucht!

