22 Unterschriften von kurdischen Freundinnen und Freunden

Mehrere Hundert Menschen füllten den großen, festlich geschmückten Saal, verköstigten sich mit leckerem Döner Kebab und einem kulinarischen Buffet mit verschiedenen Salaten und Kuchen.



Die MLPD hatte dort einen Informationstisch mit Literatur in Deutsch und Türkisch aufgebaut. Wer wollte, konnte hier auch Formulare für die Unterstützungsunterschriften für alle Landeslisten und die Direktkandidaten der Region ausfüllen. Außerdem wurde ein kurzes Grußwort von uns während der Musik- und Tanzpausen vorgetragen.



Noch während des Vortrags unterschrieben drei kurdische Jugendliche aus Ludwigshafen. Insgesamt kamen während der ca. fünfstündigen Veranstaltung acht Unterschriften für Rheinland-Pfalz, vier für Baden-Württemberg, sechs für den Direktkandidaten aus Mannheim und vier für den aus Heidelberg zusammen.



Ein Daimler-Arbeiter berichtete mir, dass er seine Unterschrift schon vor dem Werkstor von Daimler Wörth gegeben habe. Hier sieht man deutlich, wie unsere Partei tatsächlich überall im Einsatz ist. 45 Euro wurden am Infotisch umgesetzt, unter anderem für das aktuelle Buch von Stefan Engel und Monika Gärtner-Engel, "Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur". Weiter wurden ein Buch, „Was ist die Diktatur des Proletariats?“, ein Kinderbuch „3 Cowboys in Kurdistan“ und ein Buch „Sozialismus am Ende?“ auf Türkisch verkauft. Außer uns war noch die ICOR-Organisation Marxistische Leninistische Kommunistische Partei Türkei / Kurdistan (MLKP) mit Bücher- und Kunstgewerbestand sowie einem Grußwort vertreten.