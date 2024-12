5800 Arbeitsplätze bei Ford?

Hatte Ford doch „nur“ die Vernichtung von 4000 Arbeitsplätzen aktuell angekündigt. Aber: Ford verschleiert den realen Umfang. 2024 wurden bereits ca. 900 Arbeitsplätze in Saarlouis vernichtet.



Nächstes Jahr sollen etwa 1500 weitere dazu kommen. In Köln steht die Vernichtung von ca. 500 Arbeitsplätzen noch aus der sogenannten „Ford-Future“-Vereinbarung aus. Hinzu kommen die neu angekündigten 2900 Arbeitsplätze, die Ford jetzt in Köln platt machen will. Ergibt: 5800 Arbeitsplätze allein in Deutschland.

Liest man die Presse, liegt alles am schlechten Verkauf der E-Autos. Eine glatte Lüge. Das wird nämlich wiederum bisher mit Kurzarbeit aufgefangen. Falls sich das aber auch noch verschlechtert, stehen mit der Umstellung auf nur eine Schicht Produktion weitere 1300 Arbeitsplätze auf der Abschussliste.



Die Liste geht also schier endlos weiter. Denn, hinzu kommt noch alles, was neu in Valencia und England angekündigt wurde und was dort noch aus bisherigen Kahlschlagsprogrammen offen ist. Ein wirklich dramatischer Kahlschlag, der die passende Antwort braucht.