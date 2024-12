8-Stunden-Streik im staatlichen Gesundheitswesen

Am Samstag forderten in London Zehntausende "ein Ende der britischen Komplizenschaft mit israelischen Kriegsverbrechern". Zu den Organisatoren des Samstagsmarsches gehörten das Palästinensische Forum in Großbritannien (PFB), die Palästina-Solidaritätskampagne, die Stop the War Coalition, die Freunde von Al-Aqsa, die Kampagne für nukleare Abrüstung und die Muslim Association of Britain. Laut den Veranstaltern beteiligten sich rund 125.000 Menschen an der Demo zum Sitz der Regierung in Downing Street. Weitere Palästina-Solidaritätsdemonstrationen in Europa gab es in Stockholm, Sarajewo, Madrid, Barcelona und Sevilla.