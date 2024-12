AfD-Moosdorf vertrieben

Von vor Ort wird berichtet, wie die AfD versuchte, mit ihrem Bundestagsmann Matthias Moosdorf und vier Begleitern mit einem Wahlkampfmobil vor dem Werk vorzufahren. Das wurde ihnen von den Kolleginnen und Kollegen verwehrt. Moosdorf & Co versuchten dann zu Fuß vors Tor zu kommen. Dort wurden sie aber immer wieder von der Vertrauenskörperleitung mit einem Transparent abgedrängt.

Die Belegschaft wendete sich gegen die Faschisten und griff sie als das an, was sie sind: Gewerkschafts- und Arbeiterfeinde. Schließlich wurde die AfD vertrieben. Einen großen Glückwunsch an die Belegschaft!