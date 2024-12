Berichte zu den Werken

Vom Mittagsschichtwechsel in Hannover wird berichtet:

Die Stimmung ist weiter sehr aufgeschlossen, nachdenklich und offen uns und dem Thema Streik gegenüber. Uns von der MLPD gegenüber waren 99 Prozent freundlich. Es gelang ständig, mit Kollegen in die Diskussion zu kommen. Die absolute Mehrheit ist für Streik, nur eine kleine Minderheit vertritt: „Es bringt eh alles nichts mehr“.



Es gibt aber immer noch Unsicherheit und Angst, die die Kollegen noch von einem selbständigen unbefristeten konzernweiten Streik abhält. So hören wir häufiger: „Dann bekommen wir Probleme, Abmahnung etc.“, „Da machen nicht alle mit, das wird nichts“, „Ja, ab Januar machen wir das“, „Klar, wenn der Aufruf kommt, dann bin ich dabei“.



Aber eine Minderheit sagte auch: „Ja, so muss man es machen. Ich werde das mit meinen Leuten diskutieren“. Einzelne hatten Interesse am Opel-Buch. Vielen haben wir die MLPD vorgestellt. Einer sagte: „Respekt, ich finde gut, was ihr hier macht“.

Vom Tor von VW Kassel wird berichtet:

Es gibt eine große Spendenbereitschaft und Aufgeschlossenheit. Die überwiegende Mehrheit ist für Streik. Werkschutz und Polizei kamen. Wir erhielten Platzverweis bis 24 Uhr. Es wurde aber danach 50 Minuten weiterverteilt. Am Ende war es Thema bei allen: „Es steht schon überall die Polizei rum. Die haben Angst vor Euch!“ Wir: "Sie haben Angst, dass Ihr mit unserer Unterstützung konsequent den Kampf aufnehmt".



Rote Fahne News wird weiter berichten.