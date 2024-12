Bündnis "widersetzen" kündigt Protest gegen AfD-Parteitag in Riesa an

Mit einer Demonstration, einem Konzert und friedlichen Sitzblockaden wollen Tausende Aktivist*innen aus dem ganzen Bundesgebiet gegen den Bundesparteitag protestieren. Bei einem Online-Planungstreffen kamen gestern Abend bereits mehr als 1200 Menschen zusammen.

“Ein Jahr nachdem ihre Pläne für Massendeportationen aus Deutschland bekannt geworden sind, trifft sich die AfD in Riesa mit einem Ziel: Sie will diese Pläne in die Tat umsetzen. Aber Millionen Menschen deportieren: Das gab es schon einmal in der deutschen Geschichte. Wir sagen: Nie wieder!”, erklärt Alassa Mfouapon, Sprecher von widersetzen.

“Nach den Massendemonstrationen und Aktionen des zivilen Ungehorsams gegen die faschistischen Pläne der AfD zieht sich die Partei für ihr Bundestreffen in die Kleinstadt Riesa zurück. Aber das wird unseren Protest nicht aufhalten! Wir werden uns vor der Bundestagswahl überall der Hetze, dem Rassismus und den Deportationsplänen der AfD widersetzen und unsere Räume der Demokratie und Vielfalt verteidigen. Am 11. Januar fahren wir aus dem ganzen Bundesgebiet mit Tausenden Menschen nach Riesa", so Mfouapon.

Bus-Anreisen und Mobilisierungs-Veranstaltungen sind bundesweit geplant. In rund 20 Universitätsstädten haben sich Studierende unter dem Motto “Studis gegen rechts” zusammengeschlossen, um gemeinsam gegen die AfD aktiv zu werden. Auch in Betrieben, Nachbarschaftgruppen und quer durch die Breite der Zivilgesellschaft wird für den Protest nach Riesa mobilisiert.

Den Link zum Stream des Online-Planungstreffens können Sie hier nachträglich anschauen: https://www.youtube.com/live/oFiZ-7exZ8U

