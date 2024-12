Delhi: Polizeiinsatz gegen protestierende Bauern

Tausende Bauern aus zahlreichen Dörfern und halbstädtischen Gebieten rund um die indische Hauptstadt marschierten am Montag nach Delhi, um vor dem Parlament ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Sie stellten sich den Sicherheitskräften entgegen, die versuchten, sie an der Fahrt nach Delhi zu hindern, durchbrachen die Barrikaden und widersetzten sich der Gewaltanwendung. Sie hatten schließlich beschlossen, den Marsch nach Delhi in ein Sit-in an der Grenze umzuwandeln, nachdem die örtliche Verwaltung der Aufnahme von Verhandlungen zugestimmt hatte. Die Polizei nahm am Dienstag 160 Bauern und Anführer fest. Die Bauern verlangen die Einhaltung von Verträgen für Entschädigungen bei Landabtretungen und die Garantie von Mindestpreisen für ihre Ernteerzeugnisse.