Drohnen: Weihnachtsgeschenke der besonderen Art

Diese Drohnen gelten als qualitativer Sprung in der imperialistischen Kriegführung, in der sie eine immer größere Rolle spielen. Sie benötigen kein Internet und kein GPS-System. Sie fliegen zum Ziel, ohne von Menschen ferngesteuert zu werden.

Die bisherigen Drohnen können gestört werden. Beim sogernannten „Jamming“ verfälschen feindliche Störsender das Signal für die Fernsteuerung zwischen dem Piloten am Boden und der Drohne. Sie irrt ziellos umher bis zum Absturz. Beim sogenannten „Spoofing“ werden gefälschte GPS-Daten und Signale gesendet, mit denen die Drohne umgelenkt wird. Im Idealfall triftt sie die Truppen, die sie losgeschickt haben.

Mit den neuen "autonomen" Drohnen ist das nicht mehr möglich. Die genaue Funktion ist streng geheim. Die grundlegende Funktion erklärt Davide Scaramuzza, Drohnen-Experte und Professor für Robotik an der Uni Zürich so: Die Drohnen haben aktuelle Satellitenbilder gespeichert. Sie gleichen dann ihre Luftaufnahmen mit den gespeicherten Bildern ab und wissen, wo sie sich befinden. Die Ziele werden schon im Vorfeld bestimmt. Hersing bestreitet zwar, dass es so läuft. Experten sagen aber, im Prinzip müsse es so funktionieren. „Autonome Drohnen müssen sich an Referenzpunkten am Boden ausrichten“, sagt Professor Robert Siegwart.

Laut Scaramuzza reichen die 4000 bei weitem nicht, um den Kriegsverlauf entscheidend zu beeinflussen. Die Ukraine braucht wohl Millionen, nicht tausende dieser Drohnen. Die Firma Helsing stellt sich und ihr schmutziges Geschäft folgendermaßen dar: "Helsing - Künstliche Intelligenz zum Schutze unserer Demokratie. Demokratien sind verwundbar. Sie vor externen Bedrohungen zu schützen, ist eine unserer wichtigsten Aufgaben. Helsing wurde gegründet, um unsere demokratischen Werte und die offene Gesellschaft zu schützen. Ganz gleich wo auf der Welt.“ (Webseite der Firma Helsing). Eine vornehme, vielmehr demagogische Umschreibung der eigenen Rolle im Auftrag des Imperialismus. Und weiter: Verteidigung sei eine Herausforderung auf digitaler Ebene geworden. Deshalb würde sich Helsing auf die Entwicklung fortschrittlicher Software-Architektur und KI-Logarithmen, die "unsere Demokratie schützen", fokussieren.

Im Parteiprogramm der MLPD wird das so auf den Begriff gebracht: "Das politische Wesen des Imperialismus ist das Streben nach Weltherrschaft. Die schrankenlose Machtpolitik des Imperialismus erfordert die Militarisierung von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft."

In ihrer heuchlerischen Doppelmoral droht die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock China mit "Konsequenzen". Denn China leistet dem neuimperialistischen Russland - angeblich oder tatsächlich - "chinesische Drohnenhilfe". Was bei westlichen Imperialisten als Unterstützung "unserer Demokratien" gilt, hat in den Händen der neuimperialistischen Gegner nichts verloren.