Sturz des faschistischen syrischen Despoten Assad

Assad, dessen Dynastie seit 50 Jahren Syrien beherrscht, ist beim Volk abgrundtief verhasst. Folterungen, Giftgasangriffe, Unterdrückung drangsalierten das Volk seit Jahrzehnten. Die überwältigende Mehrheit der Arbeiterklasse, der Volksmassen und der verschiedenen unterdrückten Nationalitäten kämpfte für ein Ende der brutalen Diktatur des Assad-Regimes. Kaum einer wird ihm eine Träne nachweinen.

Die HTS hat unter ihrem Führer Dschulani eine Allianz aus verschiedenen faschistisch-islamistischen Kräften geschmiedet, die nun innerhalb von 2 Wochen bis ins Herz Syriens, nach Damaskus, vorgedrungen ist. Sie wird insbesondere vom türkischen Staat unterstützt und ist auch für die USA, Israel und Großbritannien ein wichtiger Player im imperialistischen Gerangel um die Macht und den Einfluss in Syrien und dem Nahen Osten. Erklärtes Ziel ist ein „neuer Naher Osten“, bei dem Israel, die Türkei, die USA und weitere imperialistische Kräfte dem imperialistischen Iran und Russland gegenüberstehen. Der Iran wurde in letzter Zeit geschwächt durch die intensiven Angriffe Israels und der USA. Zusammen mit Russland war er der stärkste Unterstützer von Assad.

Wie bei allen imperialistischen Kriegen wird der Konkurrenzkampf auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen: 14 Millionen Syrer wurden in den letzten 10 Jahren im Krieg in Syrien vertrieben. 7,2 Millionen sind im eigenen Land auf der Flucht.

Die fortschrittlichen Kräfte der SDF aus Rojava, der "Demokratischen Kräfte Syriens" aus den selbstverwalteten Gebieten im Nordosten Syriens, nutzen die Situation für die Stärkung ihres Kampfs gegen Assad. Sie treten für ein multiethnisches demokratisches Syrien ein. Gerade die kurdischen Kräfte sind seit Jahrzehnten Angriffsziel zwischen allen Fronten. Die Türkei will mit ihrem Stoßtruppe der HTS den Einfluss Irans untergraben, Syrien spalten und die Belagerung der selbstverwalteten kurdischen Regionen von Rojava verlängern. Es ist auch kein Zufall, dass sobald die Offensive der faschistisch-islamistischen HTS begann, auch erneute IS-Attacken gegen Rojava einsetzten. Der IS hat Dörfer im Osten von Homs unter seine Kontrolle gebracht. Das zeigt, dass und wie die faschistisch-islamistischen Kräfte eng zusammenarbeiten.

Die kurdische Nachrichtenagentur ANF schreibt am 8.12.24: "Unterdessen gehen die Angriffe der von der Türkei gesteuerten Dschihadistenallianz „Syrische Nationalarmee“ (SNA) auf den Kanton Minbic (Manbidsch) und weitere Gebiete in Nord- und Ostsyrien weiter. Der Militärrat von Minbic leistet Gegenwehr". Mit großen Anstrengungen ist die Demokratische Selbstverwaltung von Nord – und Ostsyrien (DAANES) dabei, die Bevölkerung in den kurdischen Stadtteilen von Aleppo und Damaskus in Sicherheit zu bringen.

Die ATIK, Konföderation der Arbeiterinnen und Arbeiter aus der Türkei in Europa schreibt zur aktuellen Lage in den selbstverwalteten Gebieten in Nordsyrien: "Obwohl die NATO-Staaten und die türkische Regierung HTS als Terrororganisation ansehen, beweist die Ausbildung dieser Banden in der Ukraine mit unbemannten Kampfflugzeugen (Drohnen) die Zusammenarbeit. Die imperialistischen Kräfte, die faschistische türkische Regierung und der zionistische Staat Israel, opfern erneut die Bevölkerung der Region für ihre eigenen Interessen. Doch der Geist der Rojava-Revolution ist nicht gebrochen. Heute mobilisieren sich das Volk von Rojava und die Demokratische Autonome Verwaltung Nord- und Ostsyriens (DAANES), um sich gegen diese Angriffe zu wehren und die Errungenschaften, für die sie kämpfen, zu verteidigen." („Lasst und für Rojava und das unterdrückte Volk in Syrien einstehen“, 3.12.24)

Diese komplizierte Gemengelage in diesem Brennpunkt des Weltgeschehens muss weiter sorgfältig analysiert werden. Gestützt auf kurdische, syrische, palästinensische, iranische und tunesische Partner wird Rote Fahne News weiter berichten.

Diese Entwicklung unterstreicht einmal mehr die Notwendigkeit, die revolutionäre Weltorganisation ICOR zu stärken und die internationale Koordination und Kooperation der fortschrittlichen revolutionären Kräfte und Organisation auf der Welt höher zu entwickeln. Gegen alle Versuche imperialistischer Kräfte, egal aus welchem Land, die Fronten des Widerstands gegen sie zu spalten, zu schwächen und zu unterdrücken. Alle Kommunisten und Revolutionäre auf der ganzen Welt sind aufgerufen, zum Kampf gegen die Aggressoren und zum vereinten Widerstand gegen Imperialismus und Faschismus.

