Gestern

Faschistischer Putsch in Südkorea gescheitert

In Südkorea fand gestern ein faschistischer Putsch statt. Präsident Yoon Suk-yeol rief das Kriegsrecht aus. Es wurde Militär eingesetzt. Das Parlament verabschiedete eine Resolution gegen das Kriegsrecht. Mitten in der Nacht waren in Seoul Hunderte auf der Straße, obwohl es mitten in der Nacht war.