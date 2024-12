Widerstand gegen Monopolpolitik führt zu Regierungskrise

Neuwahlen unwahrscheinlich

Trotzdem wird es in Frankreich aller Wahrscheinlichkeit nach keine Neuwahlen geben. Die Regierung wird dort schließlich nicht vom Volk gewählt, und nur um diese geht es. Eine Neuwahl des Parlaments wäre weder eine Folge der Misstrauensvoten, noch wäre sie im Rahmen der französischen Verfassung vor Ablauf eines Jahres nach der letzten Neuwahl möglich. Und der Präsident könnte nur dann neu gewählt werden, wenn er zurück träte – und Macron hat klar gemacht, auf jeden Fall bis 2027 an seinem Stuhl zu kleben. Kein Wunder, denn es ist so oder so seine letzte Amtszeit. Die Verfassung verbietet ihm eine Dritte.