Repression

„Gefährderansprache“ für Anatole Braungart „wäre“ rechtswidrig gewesen

Am 7.8.24 wollte unser Listenkandidat zur Landtagswahl und Direktkandidat für die MLPD zur Bundestagswahl in Jena, Anatole Braungart, mit weiteren Bekannten an gegebenenfalls stattfindenden Protesten gegen eine AfD-Veranstaltung im Stadtteilzentrum Lisa (Jena) teilnehmen.

MLPD Jena