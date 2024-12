CATL Arnstadt

Nächste Runde: Gerichtsprozesse wegen gekündigter CATL-Betriebsrätin

Wie die Rote Fahne Redaktion erfuhr, finden in der nächsten Woche am 10. und 12. Dezember zwei Prozesse im Rahmen der gerichtlichen Auseinandersetzung gegen die rechtswidrige Kündigung von Louisa von Freytag Löringhoff, gewählte Betriebsrätin und IG-Metallerin von CATL (Batteriehersteller für E-Autos) in Arnstadt, statt.

Korrespondenz