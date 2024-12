Gründung des Solidaritätskreises gegen systematisches Mobbing von Tesla-Kollegen

Am 21. November wurde am Bahnhof Fangschleuse, in der Nähe des Tesla-Werks Grünheide, der „Solidaritätskreis gegen systematisches Mobbing von Tesla-Kollegen“ gegründet.



Ein erklärtes Ziel ist auch der Kampf gegen die ungerechtfertigten Kündigungen von IG-Metall-Betriebsräten und für deren Wiederanstellung. Es soll in diesem Zusammenhang auch darauf aufmerksam gemacht werden, wie im Tesla-Werk Politik gegen gewerkschaftliche Strukturen gemacht wird, wie das Betriebsgelände an der deutschen Gesetzgebung vorbei, zu einem fast schon rechtslosen Raum erklärt wird. In dem aktuellen Flugblatt heißt es dementsprechend: „Gegen den erklärten Willen der Geschäftsführung ist die IG Metall mit an Bord.“ Es wird weiterhin gegen aktive Gewerkschafter vorgegangen und jeder Kollege, der sich gegen konkrete Missstände wehrt, wird mit Abmahnungen und Kündigung bedroht.



Der Solikreis unterstützt die vom täglichen Mobbing betroffenen Kollegen, unterstützt sie in ihrem täglichen Kampf um minimale Arbeitsrechte. Er soll dabei ein Sprachrohr sein, durch das eine breite Solidaritätsbewegung in allen Bereichen der international zusammengesetzten Belegschaft getragen werden soll.



Der Solikreis trifft sich regelmäßig öffentlich. Er wird alle Forderungen, alle Angriffe vonseiten der Geschäftsführung und alle Erfolge publik machen.



Der Solikreis arbeitet auf klarer antifaschistischer und überparteilicher Grundlage. Er lehnt den Rassismus und Antikommunismus als spalterisches Element ab. Ein weiteres erklärtes Ziel ist die Stärkung der gewerkschaftlichen Bewegung. Nur durch starke gewerkschaftliche Strukturen im Betrieb wird der Kampf gegen die unternehmerischen Entscheidungen Erfolg haben. Als Organisationsform geht er aber auch über die gewerkschaftlichen Strukturen hinaus, denn nicht nur die Kollegen sollen aktiv werden, sondern auch deren Familien oder Freunde, die nicht im Werk arbeiten. Aber auch Teile der Bevölkerung um das Tesla-Werk herum sind zu einer Zusammenarbeit herzlich eingeladen: E-Mail-Adresse: solikreis-tesla@gmx.de.