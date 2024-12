Heute ist Barbaratag

Die IGBCE schreibt dazu



"Ein weihnachtlicher Brauch zum Barbaratag: Die Heilige Barbara ist die Schutzpatronin der Bergleute. Am heutigen Barbaratag ist es in vielen Familien Brauch, Zweige von Obstbäumen zu schneiden und in eine Vase im Haus zu stellen. Nach 21 Tagen, also genau an Weihnachten, blühen diese Zweige.

Ehe der Weihnachtsbaum vor etwas mehr als 100 Jahren bekannt wurde, galten die Barbarazweige als Weihnachtssymbol und Weihnachtsschmuck. Mit ihren Blüten versinnbildlichen sie das Licht und erinnern die Menschen daran, dass die Frühlingssonne, die neue Blüten hervorbringen wird, nicht mehr allzu fern ist.

In diesem Sinne wünschen wir euch allen einen schönen Barbaratag!



Glückauf!"