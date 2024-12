Imperialistischer Plünderungskrieg in Syrien

Die Widersprüche zwischen den imperialistischen Blöcken, die sich aus dem Kampf um die Beherrschung der Märkte ergeben, treten überall auf der Welt mit aller Härte zutage. Das imperialistisch-kapitalistische System hat die Welt an den Rand des Abgrunds gebracht.



Zwei dieser Widersprüche, der Besatzungskrieg Russlands gegen die Ukraine und die offene Parteinahme der NATO für die Ukraine, sowie der Angriff der Hamas auf das imperialistische Israel am 7. Oktober 2023 und die Unterstützung der USA und der westlichen Imperialisten für den völkermörderischen Krieg Israels gegen das palästinensische Volk, können nicht unabhängig von den Widersprüchen zwischen den imperialistischen Lagern betrachtet werden. Diese Widersprüche, wie sie auch um Taiwan, in Afrika und im Südchinesischen Meer zum Ausdruck kommen, haben sich in der Ukraine und im Nahen Osten zu einem Raubkrieg entwickelt.



USA, Israel, England ... Dieselben Mächte, die vor dreizehn Jahren Syrien zerrissen haben, spielen das Spiel jetzt mit ihren faschistischen paramilitärischen Kräften offen wieder mit. In der Tat haben sie das Spiel nie verlassen. Sie fütterten und bewaffneten paramilitärische Kräfte, die wie der HTS (Hayat Tahrir al-Shamund) und andere faschistische, dschihadistische, paramilitärische Kräfte in ihrem Interesse angriffen, als die syrische Regierung unter Assad am schwächsten war.



Da sich Russland, der Beschützer der Syrischen Arabischen Republik (SAC), im Krieg mit der Ukraine befand, war es klar, dass Russland in Syrien nicht so stark militärisch aktiv sein konnte. Dem Iran, der über die meisten Streitkräfte und Militärstützpunkte in Syrien verfügt, wurden von Israel und den Vereinigten Staaten sozusagen die Beine gebrochen. Die Hisbollah, die wichtigste militärische Kraft im Libanon und in Syrien, wurde durch den schweren Schlag kampfunfähig gemacht. Die militärischen Niederlassungen des imperialistischen Iran, die in Palästina, im Libanon, im Irak und in Syrien verteilt sind, wurden so durch die intensiven Angriffe Israels und der USA (und anderer imperialistischer Koalitionsmächte) geschwächt und verloren ihre frühere Stärke.



Der Angriff der HTS, der von den USA und den sie begleitenden imperialistischen Mächten unterstützt wird, zielt darauf ab, den Iran (...) in Syrien, wo er die größte Macht hat, auszuschalten oder zu schwächen. Es ist kein Geheimnis, dass der Iran (...) das Ziel der von den USA, Großbritannien und Israel angeführten imperialistischen Aggressionskräfte ist.



Die USA, Israel und Großbritannien kalkulieren damit, die Demokratische Föderation Nordostsyrien (Rojava) zu konsolidieren und auf ihrer Seite zu halten. Das ist der Grund, warum der türkische Staat vor diesem Hintergrund sofort gehandelt hat und sagte: „Lasst Öcalan im Parlament sprechen“. Mit anderen Worten: Er will nicht, dass Rojava unter dem Schutz der USA und Israels einen offiziellen Status erhält. Aus diesem Grund soll erklärt werden, dass sich mit den Kurden in der Türkei „geeinigt“ wurde, indem sie Öcalan einsetzen. Aber ohne den Kurden irgendwelche nationalen Rechte zu geben.

Neben dem, dass der türkische Staat die HTS direkt mobilisierte, nutzte er diese Situation, um seine eigene paramilitärische Truppe, die Syrische Nationale Armee (SMO), zu mobilisieren und ließ diese kurdische Regionen angreifen. Während der imperialistische türkische Staat Rojava und andere kurdische Regionen bombardiert, greift die SMO Membije auf dem Landweg an. So wird der türkische Staat seine Besatzungszonen im Inneren Syriens ausweiten.



Es gibt auch eine direkte Beziehung zwischen dem türkischen Staat und der HTS. Der türkische Staat gehört zu denjenigen, die der HTS alle möglichen Einrichtungen zur Verfügung stellen und sie in erheblichem Umfang bewaffnen. Der türkische Staat gibt die besetzten Gebiete in Syrien nicht nur nicht auf, sondern ist auch bestrebt, seine Besatzungsgebiete auszuweiten. Zweifellos wird er alles ausspielen, um zu verhindern, dass die Kurden in dieser Region einen offiziellen internationalen Status (in Form einer Autonomie oder Föderation) erhalten. Russland könnte grünes Licht für die Bombardierung der kurdischen Gebiete und die Einnahme von Membijin durch die SMO, die paramilitärische Truppe des türkischen Staates, geben, wie es dies bereits bei der Invasion in Afrin getan hat. Vielleicht haben sich die USA, Israel und die Türkei sogar darauf geeinigt.



Alle unterdrückten Völker, insbesondere das internationale Proletariat, müssen sich der imperialistischen Ausplünderung widersetzen. Solidarität muss mit der kurdischen nationalen Bewegung gegen den Expansionismus des imperialistischen türkischen Staates und seine Bombardierung der kurdischen Gebiete gezeigt werden.



Das imperialistisch-kapitalistische System kann den Völkern der Welt nichts anderes geben als Krieg, Ausbeutung, Migration und Armut. Neben der Gefahr des imperialistischen Krieges bedroht es die Menschheit durch die Zerstörung des ökologischen Gleichgewichts der Natur. Der Kapitalismus muss dringend gestürzt werden, bevor er die Welt in den Abgrund reißt. Ein Leben ohne Krieg, ohne Ausbeutung und in Frieden mit der Natur kann nur im Sozialismus verwirklicht werden.