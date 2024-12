Johannesburg: Demonstranten fordern Wasser!

Am Donnerstag protestierten in Frankreich Hunderttausende Beschäftigte des öffentlichen Dienstes gegen die geplante Kürzungen im Staatshaushalt. Parallel wurde im Parlament Premierminister Barnier durch ein Misstrauensvotum gestürzt. Mehr als die Hälfte der Mittel- und Oberschullehrer beteiligten sich am Streik, ebenso die Beschäftigten in den Mensen, was landesweit zu Schulschließungen führte. Es streikten aber auch die Müllwerker, Beschäftigte in Krankenhäusern und Fluglotsen, was landesweit zu Flugstreichungen führte. Bis zu 200.000 Menschen beteiligten sich landesweit an Demonstrationen gegen das Kürzungsprogramm der Macron-Regierung.