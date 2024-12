"Lasst uns für Rojava und das unterdrückte Volk in Syrien einstehen!"

Die Aggressivität und die Kriegsführung der Imperialisten, die täglich zunimmt, setzt sich in Syrien und Rojava mit einem neuen Besatzungsangriff fort. In den letzten Tagen hat der von Al-Qaida unterstützte Heyet Tahrir el-Şam in Zusammenarbeit mit der von der faschistischen türkischen Regierung unterstützten Syrischen Nationalen Armee und anderen islamistischen Banden in der Region einen groß angelegten Besatzungsangriff auf die Stadt Aleppo durchgeführt. Nachdem das Assad-Regime sich zurückgezogen hat, wurde die Stadt Aleppo besetzt, und Hunderttausende von kurdischen, jesidischen, arabischen und christlichen Einwohner*innen mussten die Region verlassen.

Diese Angriffe können nicht unabhängig von den Widersprüchen zwischen den Imperialisten und den Kriegen gegen die Völker des Nahen Ostens betrachtet werden. Die NATO-Truppen zielen darauf ab, dass Russland im Krieg gegen die Ukraine eine neue Front eröffnen muss, um die Kräfte Russlands zu spalten, während der zionistische Staat Israel beabsichtigt, die Versorgungsroute von Iran nach dem Libanon für die Hisbollah zu unterbrechen. Obwohl die faschistische türkische Regierung ständig erklärt, dass sie an der Seite des palästinensischen Volkes steht, unterstützt sie den israelischen Staat indirekt durch die Fortführung ihrer Handelsbeziehungen, wie beispielsweise beim Öltransport.

Obwohl die NATO-Staaten und die türkische Regierung HTS als Terrororganisation ansehen, beweist die Ausbildung dieser Banden in der Ukraine mit unbemannten Kampfflugzeugen (Drohnen) die Zusammenarbeit. Die faschistische türkische Regierung, die mit dem Traum von neuem Osmanismus in Syrien agiert, propagiert, dass, „Aleppo bis ins Mark türkisch und muslimisch ist", und arbeitet mit diesen DAESH-Resten zusammen, indem sie sie als „Oppositionelle" bezeichnet.

Trotz der jüngsten falschen Rufe nach „Lösungen" setzt die faschistische türkische Regierung ihre umfassenden Angriffe auf das kurdische Volk fort. Während einerseits Festnahmen und die Ernennung von Kommissaren andauern, droht sie andererseits Rojava, indem sie die dschihadistischen Banden in Syrien unterstützt. Das Ziel ist klar: Die kurdische Bewegung zu spalten und die Rojava-Revolution sowie ihre Errungenschaften zu beseitigen. Die faschistische türkische Regierung hat seit langem mit ihren bewaffneten Drohnen Angriffe auf die Infrastruktur in Rojava, wie Elektrizität, Wasser, Gaswerke und Fabriken, unternommen und droht nun mit den Banden der SMO, die sie selbst lenkt, vom Boden aus.

Die imperialistischen Kräfte, die faschistische türkische Regierung und der zionistische Staat Israel, opfern erneut die Bevölkerung der Region für ihre eigenen Interessen. Doch der Geist der Rojava-Revolution ist nicht gebrochen. Heute mobilisieren sich das Volk von Rojava und die Demokratische Autonome Verwaltung Nord- und Ostsyriens (DAANES), um sich gegen diese Angriffe zu wehren und die Errungenschaften, für die sie kämpfen, zu verteidigen. In vielen Ländern der Welt unterstützen gesellschaftliche Widerstandsbewegungen diese Mobilisierung. Als ATİK rufen wir alle einheimischen und migrantischen Arbeiter*innen sowie demokratische Kräfte in Europa dazu auf, den Widerstand zu unterstützen, um die hart erkämpften Errungenschaften in Rojava zu verteidigen.

ATİK- Konföderation der Arbeiter*innen aus der Türkei in Europa