Lisa Gärtner kommt ins Wohnzimmer

Dass Lisa Gärtner vor kurzem live in Cottbus war, wusste sie bestimmt selbst nicht. Das kam so: Ein Kollege war begeistert, dass er Marxisten-Leninisten bei unserem Unterschriftenseinsatz in der Stadt getroffen hat. Er lud uns zu einem Gespräch in seine Wohnung ein. Beim Betreten des Wohnzimmers fällt unser Blick auf den großen Bildschirm. Dort blickt uns das große Video-Standbild von Lisa Gärtner entgegen. Darunter der englische Untertitel. Er meinte, dass er sich schon seit dem frühen Morgen auf unser Treffen vorbereitet hatte. Robert Habeck hat ja mit großem Getöse bekannt gemacht, dass er an die Küchentische der Leute kommt. Lisa Gärtner hingegen ganz unspektakulär ins Cottbuser Wohnzimmer ...