Initiative gegen schleichende Vergiftung: Unsere Gesundheit hat oberste Priorität!

Beim Start von Opel Eisenach vor über 30 Jahren wurden wasserlösliche Lacke verwendet, die aber aus Profigründen später wieder durch Lösungsmittel-basierte Lacke ersetzt wurden. In einer Lackiererei werden z.B. beim Unterbodenschutz massenhaft giftige und auch krebserregende Stoffe freigesetzt, weshalb immer neue Frischluft von außen zugeführt werden muss. Um die Kosten für Energie zu sparen, wurde in den letzten Jahren aber diese Frischluftzufuhr reduziert und immer mehr auf reine Umwälzung der Luft umgestellt. Mehrere Kolleginnen und Kollegen sind bereits an Krebs gestorben.

Die Forderung nach sofortiger optimaler Lüftung und eine entsprechende Unterschriftenaktion der großen Mehrheit der Beschäftigten der Lackiererei wurde Ende November bei der Betriebsversammlung in Eisenach bekannt gemacht. Das Management ist aufgeschreckt, der Chef der Lackiererei ließ eigens eine Erklärung verbreiten: „Die Gesundheit unserer Mitarbeiter hat oberste Priorität!“ Man könnte sagen: Dann schreitet endlich zur Tat! Bis jetzt war eure Priorität der Profit. Wenn ihr euch um unsere Gesundheit sorgt, warum wird dann Stimmung gemacht gegen einen klassenkämpferischen Betriebsratskollegen, der die Kolleginnen und Kollegen unterstützt?

Die Kollegen sind entschlossen, diese „oberste Priorität“ für ihre Gesundheit durchzusetzen.