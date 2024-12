10. Dezember 2024 / Brandenburger Tor

Protestkundgebung zur Verteidigung der Parteienrechte der MLPD

Am 10. Dezember findet ab 9.30 Uhr in Berlin, am Brandenburger Tor (zur Seite des Reichstags hin), eine Protestkundgebung statt. Es geht um die Verteidigung der Parteienrechte der MLPD und um den Kampf um ihre Wahlzulassung gegen antikommunistische Angriffe.

Korrespondenz