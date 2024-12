Prozess gegen Otwin H.: "Die spinnen doch!"

So wie die Berliner Parteienblase unter sich bleiben will und der MLPD den Zugang zu den Massenmedien verwehrt, so soll die Arbeiterpartei vor Werkstoren und Parkplätzen verbannt werden. Mehr zum Fall von Otwin H hier!



Wenn es nach der Staatsanwaltschaft Essen und dem ArcelorMittal-Konzern geht, wäre politische Betätigung vor der Kokerei als "Hausfriedensbruch" strafbar. Das wäre ein Präzedenzfall über Bottrop hinaus. Damit dürfen sie nicht durchkommen.

Wann und wo findet der Prozess statt?

Dienstag, 3. Dezember: Amtsgericht Bottrop, Gerichtsstraße 24-26, ab 10.45 Uhr.