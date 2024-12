OFFENSIV Bochum

Sofortige Freilassung von Anatolij Wladimirowitsch Bannych aus dem Gefängnis!

OFFENSIV - Initiative für eine kämpferische Gewerkschaftsarbeit bei Opel in Bochum hat die folgende Solidaritätserklärung an die russische Botschaft in Berlin, sowie auch an die Firmenleitung von AO Ural gesandt: