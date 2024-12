Solche Politikerinnen und Politiker gehören in den Bundestag!

Die CDU muss mit dem volksfeindlichen Blackrock-Millionär Friedrich Merz in den Bundestagswahlkampf ziehen, die FDP mit dem abgehalfterten Lugenbeutel Christian Lindner, die SPD mit einem Spitzenkandidaten, dem die Bevölkerung das Vertrauen als Bundeskanzler entzogen hat, lange bevor er die Vertrauensfrage im Parlament gestellt hat.Jetzt macht er einen Wahlkampf mit Versprechungen und gibt sich als Freund der Arbeiter. Aber die Versprechungen sind leer. Denn selbst wenn er wollte, kann er sie nicht erfüllen. Die in Deutschland agierenden internationalen Monopole blasen zu einem Generalangriff auf die Arbeiterklasse und die breiten Massen. Da ist wenig Platz für Zugeständnisse. Die AfD tritt mit einer Faschistin an, die voller Hass gegen Flüchtlinge und Migranten ist. Unwahrscheinlich, dass jemand mit einer solchen Denkweise einheimische Arbeiterinnen und Arbeiter wesentlich anders behandelt. Nicht alle, aber die Spitzenkandidaten der bürgerlichen Parteien verkörpern regelrecht den Kapitalismus: unfähig, auf die drängenden Menschheitsprobleme eine positive Antwort geben zu können.

Dagegen treten auf der Internationalistischen Liste/MLPD lauter Leute an, auf die jede Wahlkämpferin und jeder Wahlkämpfer dieser Liste stolz ist. Kämpferische Opposition gegen Rechtsentwicklung, faschistische Gefahr, Weltkriegsvorbereitung und globale Umweltkatastrophe eint sie alle, ebenso Offenheit für den echten Sozialismus, für den die MLPD steht.

Die Spitzenkandidatin: Gabi Fechtner, Arbeiterin und MLPD-Vorsitzende

Spitzenkandidatin ist die MLPD-Vorsitzende Gabi Fechtner, gleichzeitig Listenführerin von Nordrhein-Westfalen und Direktkandidatin Essen-Nord II. Ihre tiefe Überzeugung, dass der echte Sozialismus sich früher oder später durchsetzen wird, ihre Verbundenheit mit den Arbeitern und den breiten Massen und ihre Klarheit spürt jeder, der mit ihr zu tun hat. Mit Charme, Durchsetzungskraft und Klarheit gibt sie Orientierung weit über die MLPD hinaus. Die Kleinarbeit der MLPD ist ihr Lebenselexier, ebenso die Tanzfläche bei Feiern. In allem Trubel und ihren vielfältigen Aufgaben war sie in letzter Zeit Mitautorin mehrerer Bücher der MLPD.

Einge weitere MLPD-Kandidatinnen und -Kandidaten sind:

Stefan Engel, der Leiter des theoretischen Organs der MLPD Revolutionärer Weg und vor Gabi Fechtner langjähriger Parteivorsitzender, kandidiert als Direktkandidat im Wahlkreis Bottrop-Recklinghausen III und auf der Landesliste Thüringen. Stefan Engel kann die kompliziertesten Zusammenhänge so erklären, dass ihn jeder Arbeiter, jede Arbeiterin versteht. Er ist besonders mit der Bergarbeiterbewegung verbunden und öffentlicher Sprecher der Kollegenzeitung "Vortrieb".

Arbeiter in die Politik!

Im Bundestag sind nur ganz wenige Arbeiterinnen und Arbeiter. Ganz anders das Personal der Internationalistischen Liste/MLPD. Wenn diese Kandidatinnen und Kandidaten ins Parlament gewählt werden, werden sie es als Sprachrohr der Massen nutzen und dafür sorgen, dass die Kämpfe der Arbeiter für ihre Interessen Thema im Bundestag sind.

Franziska Schmidt, die Listenführerin Baden-Württemberg, ist eine junge Arbeiterin. Sie arbeitet als Chemielaborantin und steht für den Jugendverband REBELL. Mit ihren vielfältigen Talenten ist sie ein Aktivposten des Wahlkampfs, besonders unter der Jugend.

Antifaschisten, Repräsentanten internationaler Bewegungen, Flüchtlingshelfer ...

Etliche weitere Repräsentanten wichtiger gesellschaftlicher Bewegungen haben sich diesmal entschlossen, auf der Internationalistischen Liste/MLPD zu kandidieren. Sie sehen ihre besonderen politischen Anliegen dort gut aufgehoben:

Meik Schöpping , Weilburg, parteilos, war Seenotretter auf der Juventa. Er wird ganz besonders unterstützt vom Freundeskreis Flüchtlingssolidarität.

Abdul Malek, Berlin, Arbeiter aus Afghanistan

Ein Genosse der Spartakisten aus Hamburg – möchte sich als Direktkandidat zur Verfügung stellen

Bündnispartner

Natürlich sind die MLPD und ihr Jugendverband REBELL Aktivposten des Wahlkampfs der Internationalistischen Liste/MLPD. Etliche Bündnispartner sagten auf dem Treffen des Bündnisrats: Wir sprechen keine Wahlempfehlung aus, aber wir übernehmen Aufgaben. Darunter: Beim Schlussspurt der Unterschriftensammlung mitmachen, Kandidatenbefragungen organisieren und anderes mehr. Die ATIF sagt: Wir sind nicht Unterstützer, wir sind Träger dieser Wahlkampagne!

So starten wir optimistisch in den Wahlkampf. Ein großes Ziel des Wahlkampfs ist, weitere Mitstreiter und Mitstreiterinnen, Bündnispartner und Bündnisparterinnen zu gewinnen.