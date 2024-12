Solidarität International Braunschweig solidarisch mit VW-Arbeiterinnen und -Arbeitern

Die Ankündigung von VW, 30.000 Arbeiter und Angestellte zu entlassen,

sowie drei Werke zu schließen, beschäftigt uns als Ortsgruppe

von Solidarität International e.V. Dazu sagt Diana

Martinez, deren Mann in der Produktion bei VW Braunschweig

arbeitet:

„Allein bei unserer Gruppe haben wir mehrere Mitglieder, die direkt

bei VW beschäftigt sind oder deren Familienmitglieder, und

wir reden hier nicht über Top Manager:innen, sondern ganz normale

Produktionsarbeiter: innen, die vom Gehalt abhängig sind,

um das Leben ihrer Familien zu finanzieren“.

Wie werden Hauskredite abbezahlt oder Mieten bezahlt? Was

wird aus staatlichen Schwimmbädern, Theater, Schulen, Kindergärten,

die aus Steuer finanziert werden? Was passiert mit Gehaltserhöhungen

für Arbeiter:innen in kleinen Betrieben, die sich

an den Tarifabschluss von VW anlehnen? Und, und, und. Diese

und noch vieles mehr sind Fragen, die wir uns alle stellen und wir

sind der Meinung, dass die Entlassungsankündigung von VW uns

alle etwas angeht. Deswegen hat die Ortsgruppe Braunschweig

von Solidarität International e.V. (SI) bei der diesjährigen SI-Jahreshauptversammlung

im November 2024 entschieden, dass wir

einen möglichen Streik der VW-Arbeiter in Braunschweig nach

Möglichkeiten und Fähigkeiten in einem Solidaritätskomitee unterstützen

werden. Kaffee kochen, Kuchen backen, Transparente

bemalen, Spenden sammeln, Pressearbeit leisten, sind nur einige

Beispiele der Solidarität, die wir leisten können. Wir unterstützen

den Kampf um jeden Arbeitsplatz, gegen Werkschließungen hier

und anderswo, gegen Spaltung und für die Zukunft der Kinder und

der Jugend!

Weiter sagt Diana Martinez:

„Ich habe selbst zwei Kinder. Jetzt mache ich mir Sorgen nicht nur

um meine eigenen Kinder, sondern um die Kinder aller Arbeiterfamilien

der Region! Damit meine ich auch die Familien von Subunternehmen,

Zulieferern und Leiharbeitern. Jetzt müssen wir zusammenhalten und uns aktiv engagieren."

