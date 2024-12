Solidaritätsadresse an die eingeschlossenen Bergleute in Stilfontein

Liebe Freunde, wir, die Mitglieder der Deutsch-Südafrikanischen Freundschaftsgesellschaft Marikana sind zutiefst empört, mit welch unglaublicher Brutalität, Menschenverachtung und mit welchem Hass gegen Migranten die südafrikanische Regierung gegen euch vorgeht.



Die Arbeit in den stillgelegten Goldgruben ist auch ohne die aktuelle Zuspitzung schon menschenunwürdig und lebensgefährlich. Es wirft ein Licht auf das kapitalistische System, wie mit Arbeitern, insbesondere migrantischen Arbeitern, umgesprungen wird. Dass dies unter Billigung der Regierung stattfindet, zeigt deren ganze Menschenfeindlichkeit und Verkommenheit. Mit der Operation Vala uMgodi („Schließen der Löcher“) „illegalen Bergbau bekämpfen und stoppen“, machen sie Jagd auf euch. Die Taskforce sorgt seitdem für Angst und Schrecken. In Stilfontein blockiert die Taskforce bestehend aus Soldaten und Polizei seit Oktober die Schächte bzw. eure Versorgung mit Nahrung und Wasser.



Die Drohung des früheren Polizeiministers Bekhi Cele, die Schächte zu verschließen, also euch lebendig zu begraben, zeigt die ganze menschenverachtende faschistische Denkweise, mit der die Verbrechen gerechtfertigt werden.



Unsere Deutsch-Südafrikanische Freundschaftsgesellschaft wurde 2014 gegründet und wir haben sie Marikana genannt zu Ehren und im Gedenken an die 2012 im Auftrag der Regierung erschossenen Bergleute des Lonmin-Konzerns in Marikana.



Wenn heute der Minister im Präsidialamt, Khumbudzo Ntshavheni, sagt: „Wir schicken keine Hilfe an Kriminelle. Wir werden sie ausräuchern“, so ist das gegenüber 2014 eine weitere unglaubliche Steigerung der Verbrechen an den südafrikanischen Bergarbeitern. Die Kriminellen seid nicht ihr, sondern die südafrikanische Regierung!



Wir versichern euch unsere uneingeschränkte Solidarität und werden diese Verbrechen in Deutschland bekannt machen, wo man bisher überhaupt nichts darüber erfährt.

Wir fordern

Den sofortigen Stopp der Blockade. Hilfe für die eingeschlossenen Kumpels!

Straffreiheit für alle Geretteten und Bestrafung der Verantwortlichen!

Für eine von Ausbeutung und Unterdrückung befreite Gesellschaft, in der die Menschen in Einheit mit der Natur auf der ganzen Welt leben!



Wir wünschen euch viel Kraft und Mut in eurem Kampf.

Irene Nierstenhöfer für den Vorstand

Die Mitglieder von Marikana

3.12.24