Tausende von Arbeitern rufen aus Ankara aus: „Wir werden vereint gewinnen!“

Der neuimperialistische türkische Staat versucht, seine Macht zu erhalten, indem er seine wachsende wirtschaftliche und politische Krise und die faschistische Unterdrückung des Volkes verstärkt. In der letzten Woche wurden fortschrittliche und demokratische Gewerkschafter verhaftet. Die Arbeiterklasse und die Werktätigen scheinen jedoch entschlossen, gegen die faschistische Unterdrückung und die Einschüchterungsversuche des Staates zu kämpfen.

Zu diesem Zweck organisierte die Konföderation der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes (KESK) am 30. November in Ankara eine Kundgebung unter dem Motto „Wir kommen nicht über die Runden“. An der Kundgebung, zu der die KESK aufgerufen hatte, nahmen zahlreiche Organisationen, politische Parteien und Gewerkschaften teil. Neben den Arbeitnehmern marschierten auch alle unterdrückten Gesellschaftsgruppen, Frauen, LGBT-Personen, Rentner und Beamte aus verschiedenen Bezirken Ankaras mit ihren Forderungen zum Kundgebungsort. Der Staat konnte den Marsch und die Kundgebung nicht verhindern. Denn die Stimmen des Protests gegen die faschistische Erdoğan-Regierung werden aus allen Bereichen der Gesellschaft laut.

Insbesondere die Aushöhlung der Löhne angesichts der Inflation, der extremen Arbeitslosigkeit und der Verarmung, der von Tag zu Tag steigenden Kosten für alles, brachten eine Zunahme der Proteste und des Widerstands der Arbeiter unter dem Motto „WIR KÖNNEN NICHT LEBEN“ mit sich.

Der Widerstand der Minenarbeiter ist nach wie vor ein Beispiel für andere Arbeiter überall. Die Politisierung und vor allem die Einsicht in der Arbeiterklasse, dass „wir gewinnen werden, wenn wir uns zusammenschließen und Widerstand leisten“, nimmt zu. Die am häufigsten skandierten Slogans auf dem Kundgebungsplatz waren: „Generalstreik, Generalwiderstand“, ‚Es lebe unser Kampf für Arbeit, Brot und Freiheit‘, ‚Haushalt für die Werktätigen, nicht für den Krieg‘, ‚Wir werden siegen, indem wir uns vereinigen‘.

Wenn dieses Verständnis innerhalb der Arbeiterklasse mit der sozialistischen revolutionären Organisation kombiniert wird, besteht eine große Chance, dass sich der Kampf gegen die faschistische Erdoğan-Macht massiv entwickelt. 22 Jahre lang haben die Arbeiterklasse und die Werktätigen, die mit intensivem faschistischem Staatsterror mundtot gemacht werden sollten, von Ankara aus wieder einmal gerufen, dass sie entschlossen sind, nicht zu schweigen, nicht aufzugeben, nicht nachzugeben!