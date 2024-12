Unterschriftensammlung – machen wir diese Woche den Sack zu!

Mit großer Einsatzfreude und Initiative werden in unserem Landesverband die Unterschriften für die Wahlzulassung in unseren drei Bundesländern und für unsere fünf Direktkandidaten gesammelt. Schon jetzt ist es uns gelungen, diese bürokratische Wahlbehinderung in eine Stärke zu verwandeln. Allein in der letzten Woche wurden mindestens 15 neue Kontakte gewonnen, die mit der MLPD zusammenarbeiten wollen.



In vier Wochen wollen wir die 6111 Unterschriften sammeln, in Rheinland-Pfalz mit Unterstützung aus Baden-Württemberg, das war unser Ziel. Das zu erreichen, ist jetzt in greifbarer Nähe! Also lasst uns einen echten Schlussspurt hinlegen und bis Sonntag die verbleibenden Unterschriften sammeln. Zahlreiche Einsätze sind schon organisiert, Rheinland-Pfalz und das Saarland dürfen sich noch auf Unterstützung aus Baden-Württemberg und NRW freuen. Überlegt alle, wen ihr noch gewinnen könnt, mitzusammeln oder wer im Freundes- und Bekanntenkreis vielleicht noch nicht unterschrieben hat.



Wichtig für den Schlussspurt ist auch, dass alle Einsätze ihre Ergebnisse zeitnah bei ihren Leitungen und sofort telefonisch über den bekannten Weg melden und wir auf dem Laufenden gehalten werden, damit wir nicht über das Ziel hinausschießen, sondern die Kräfte da konzentrieren können, wo es nötig ist.



Und wer mit uns diesen tollen kollektiven Einsatz feiern möchte: am 15. Dezember, ab 17 Uhr, ist dazu Gelegenheit bei unserem Weihnachtsbasar an der Landesgeschäftsstelle!