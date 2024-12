VW Braunschweig: „Das lasse ich mir durch den Kopf gehen …“

Viele nahmen das Faltblatt zur Mitgliederwerbung entgegen. „Die MLPD ist eine Arbeiterpartei. Sie bringt ihr Know-how in die Gewerkschaften und ihre Kämpfe ein. Die Gewerkschaften sind wichtig, aber sie können nur um Reformen im Rahmen des Kapitalismus kämpfen. Die Arbeiter haben was Besseres verdient als das Profitsystem des Kapitalismus. Die MLPD will eine Gesellschaftsveränderung – echter Sozialismus!“ – das war die Grundlinie in der Diskussion.



Von der freundlichen Ablehnung, über das aufmerksame Zuhören einer Gruppe von Azubis im dritten Lehrjahr, bis zur nachdenklichen Zustimmung beim einen oder anderen Kollegen reichten die Reaktionen: „Nicht schlecht!“, „Das nehm’ ich mal mit“, „Ich les’ mir das durch“, „Das lasse ich mir durch den Kopf gehen“.



Die absolute Ausnahme eines antikommunistischen Aussetzers parierten die Nikoläuse souverän. Auch der Werkschutz war beeindruckt und schwirrte unverrichteter Dinge wieder ab, als die Nikoläuse darauf verwiesen, dass ihre Mission nicht auf den Gehsteig verbannt werden darf. Zur Nachahmung empfohlen – geht auch ohne Nikolausmütze.