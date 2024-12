Vertriebene in Rojava brauchen Hilfe

Weg mit dem Sammlungsverbot gegen Heyva Sor!

Der Vormarsch der von der Türkei unterstützten Terror-Organisation Hayat Tahrir al-Sham zwingt Tausende Menschen mitten im Winter zur Flucht. Nachts fallen die Temperaturen in Syrien aktuell auf 5 ° C, die Fliehenden brauchen also schnell sichere Unterkünfte.