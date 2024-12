Wintermarkt und Neuwahlen – das passt

Der Wintermarkt an der Horster-Mitte in Gelsenkirchen nimmt gerade Gestalt an. Der neue Torbogen am Eingang ist bereits jetzt ein Hingucker. Ganz in diesem Sinne freuen wir uns, eine Gesprächsrunde zu den Neuwahlen ankündigen zu können. Sie findet am Samstag, dem 14. Dezember, um 16 Uhr statt. „Wie weiter nach der Ampel? Gesprächsrunde zu den Neuwahlen.“



Danach geht es um 17.30 Uhr kulturvoll weiter mit einem Reisebericht aus Peru, dem Winterbasar und ab 19 mit einer Weinprobe.

Das ganze Programm ist hier zu finden