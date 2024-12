Zu allem bereit: Unterschriftensammeln am Nordpol

Wir hatten über fünf Stunden sehr interessante Gespräche, mit dem Ergebnis von 65 Unterschriften, sieben weitergegebenen Parteiprogrammen gegen Spende, mehreren Rote-Fahne-Magazinen und vor allem einigen Kontakten für den Parteiaufbau. Bei Ablehnungen war die große Mehrheit freundlich, oftmals wünschten sie viel Erfolg. Gründe waren, ungern persönliche Daten herauszugeben, der Wunsch, sich erst mit der MLPD zu befassen oder vereinzelt eine so große Wut auf „die Politik“, dass keine Diskussion gewünscht war.



Die Gespräche waren sehr vielseitig: vom Beginn der globalen Umweltkatastrophe, Sorgen angesichts der wachsenden Kriegsgefahr – hier überzeugte unser differenzierter Standpunkt zum Ukraine- und Gaza-Krieg. Wir stellten manchen die ihnen noch unbekannte MLPD als die Arbeiterpartei für den echten Sozialismus vor, die aus den großen Errungenschaften, aber auch Fehlern im Sozialismus und aus dem Verrat am Sozialismus Schlussfolgerungen gezogen hat. Hier überzeugte, dass die Mitgliedschaft mehrheitlich aus Arbeiterinnen, Arbeitern und einfachen Angestellten besteht, dass in Theorie und Praxis „Arbeiterpolitik“ Programm ist, dass es ein Parteimaximum gibt und Kandidatengrundsätze, die verhindern, dass sich jemand persönlich bereichern kann.



Die Frage der proletarischen Denkweise, selbstlos für die Sache einzustehen, überzeugte ebenso wie die Rolle der MLPD in den Arbeiterkämpfen. Nicht wenige wollten aber auch gar nicht mit uns diskutieren – so können kleinbürgerlich-antikommunistische Zerrbilder noch nicht aufgebrochen werden. Umso besser, dass die Einsätze in der Fußgängerzone wöchentlich stattfinden und die Menschen Genossen aus Düsseldorf und Köln wieder antreffen, um die Auseinandersetzung vertiefen zu können. Das bewährt sich, um wieder vorbeizukommen, neu aufgetretene Fragen zu stellen. So haben sich bei den Düsseldorfer Genossen und am 30. November bei uns Kölner so viele Kontakte mit Interesse am Parteiaufbau gemeldet, dass eine Gesprächsrunde am kommenden Samstag, 7. Dezember, von 18 Uhr bis 20 Uhr in der Kneipe „Nette Quelle“ in der Fußgängerzone ausgemacht wurde, um die große Offenheit in organisierte Form zu bringen.

Hier gibt es die komplette Korrespondenz