Düsseldorf: 21 Unterschriften in einer Stunde!

Drei Rebellen begaben sich trotz eiskaltem Wetter auf den Campus der Hochschule Düsseldorf und sammelten dort in kürzester Zeit 21 Unterschriften. Manchen Studierenden war nicht entgangen, was am gestrigen Tag passierte: Der Bundeswahlausschuss will den Bundestagswahlantritt der MLPD verhindern!

Tatsächlich kamen wir über dieses Thema in etwas tiefergehende Gespräche. Wir konnten überzeugend darlegen, dass es sich hier um einen politischen Angriff der Herrschenden gegen fortschrittliche und revolutionäre Kräfte handelt. Das stärkte das demokratische Bewusstsein der Studierenden, die uns Solidarität aussprachen und gerne mit Unterschriften unterstützen.

Es hätten noch einige mehr sein können, doch viele der Angesprochenen kamen leider nicht aus Düsseldorf. „Ich hab euch letztes Mal schon gewählt und hoffe, dass das dieses mal wieder möglich sein wird!", hörten wir von einem Studierenden. Wir antworteten: „Deshalb sind wir hier. Doch noch wichtiger ist es, dass wir uns zusammentun, organisieren und eine aktive sozialistische Jugendbewegung aufbauen!" Insgesamt ein sehr kurzer, aber erfolgreicher Einsatz, der mit Aufwärmen und leckerem Essen in der Uni Mensa endete.