Belgrad: Anhaltende Proteste gegen Vucic-Regierung

Am 11.- 12.1.25 findet das Lenin-Liebknecht-Luxemburg - Wochenende in Berlin statt. Am Sonntag ist dort die größte Demonstration für Sozialismus in Europa. Wir vom REBELL sind natürlich auch dabei. Aus Baden-Württemberg planen wir, mit dem Zug nach Berlin zu fahren. Treffpunkt ist in Stuttgart Hbf am Samstag um 7 Uhr am Gleis des Flixtrain (bisher Gleis 8, bitte schaut kurz vor Abfahrt nochmal nach). Die Rückfahrt ist am Sonntag Mittag geplant, sodass wir gegen 21:30 in Stuttgart ankommen. Die Kosten belaufen sich ermäßigt auf 40€ und voll auf 50 Euro pro Person. Hinzu kommen noch Kosten für den ÖPNV innerhalb von Berlin mit ca. 10 €, es sei denn du hast ein 49-Euro-Ticket. Hinzu kommen noch Übernachtungskosten im Hostel (ca. 20 €) oder wo anders. Da werden die genauen Preise noch veröffentlicht und wir werden dich informieren. Bitte meldet euch über rebell-ulm@gmx.de an. Bezahlt wird im Zug. Wir haben begrenzt Plätze reserviert - meldet euch also schnell an!