Wir bekamen unter anderem folgende Antworten: „Da bin ich bei Ihnen! Das entscheiden wir doch, wer auf dem Wahlzettel steht!“, oder „Ich schau es mir mal an! Viel Glück!“.

Ein bekennender Christ: „Ich war bei den Warnstreiks in den letzten Tagen dabei und habe beschlossen, in der Gewerkschaft Mitglied zu werden. Aber das ist jetzt schwer. Wie soll ich handeln? Ich schaue mir den Flyer an, seid ihr in den nächsten Tagen noch da?“ Das konnten wir natürlich bejahen, denn die MLPD stand als revolutionäre Arbeiterpartei schon immer und heute mehr denn je fest an der Seite der Kolleginnen und Kollegen. Es ist nicht schwer, jetzt Gewerkschaftsmitglied zu werden. Im Gegenteil, es ist genau eine richtige Antwort, damit die volle gewerkschaftliche Kampfkraft durch die kämpferischen Mitgliederbasis zur Entfaltung gebracht werden kann.



Leider konnte ein Kollegen uns keine Unterschrift geben: „Hätte ich gerne gemacht, ich habe aber keine deutsche Staatsbürgerschaft.“ Aber er gab uns seine Adresse, um in Kontakt zu bleiben. Das ist sehr wertvoll.

Vereinzelt gab es aggressiv ablehnende, aber auch feige Reaktionen. So lehnte einer ab mit: „Ich bin Nazi“. Er verschwand dann aber auch schnell hinter das Tor. Davon ließen wir uns aber nicht verunsichern.