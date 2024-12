Revolutionäre, marxistisch-leninistische Kräfte werden angegriffen, so das Vorhaben, die Wahlzulassung der MLPD zu verbieten, oder kurdische Freiheitskämpfer in die Türkei abzuschieben, in Gefängnisse zu stecken, kämpferische Arbeiter zu bekämpfen. Darum ist es auch gut, dass der 1. Bevollmächtigter der IGM diese Demo unterstützt und seine Video-Botschaft (Instagram) schon 200.000 mal aufgerufen wurde.

Kommt zur Demonstration „Freiheit für Rojava – Frieden für Syrien“

Samstag, den 14.12.24 um 17 Uhr am Südbahnhof.

Bringt Plakate, Tranparente und Lichter mit!

Der Hintergrund:

Sicher habt ihr mitverfolgt, dass das türkische Erdogan-Regime im Windschatten des Sturzes des despotischen Assad-Regimes in Syrien mit seinen dschihadistischen Hilfstruppen von der SNA seine Angriffe auf das demokratische, selbstverwaltete Rojava/Nord-und Ostsyrien verstärkt. Dieses steht für ein friedliches und freies Zusammenleben aller Völker, religiöser Gemeinschaften und Geschlechter. Von dort ging der Ruf „Jin Jiyan Azadi“ um die Welt. Die mutigen Frauen aus Rojava, die ihre Errungenschaften verteidigen, sind Teil der Weltfrauenbewegung – ihnen gehört unsere besondere Solidarität.

Kobane, das zum Symbol des Widerstands und der Befreiung vom IS wurde, wurde und wird beschossen und bombardiert und ist in großer Gefahr. Nach Angaben der Vertretung der Demokratischen Selbstverwaltung Nord-/Ostsyrien in Deutschland wehren die SDF „derzeit einen Angriff der protürkischen SNA, türkischer Panzer & Drohnen auf den Tishreen-Damm südöstlich von Manbidsch ab. Durch das intensive türkische Bombardement ist der Damm gefährdet – kritische Infrastruktur für eine Millionen Menschen!“ Auch Hunderttausende Flüchtlinge, die 2018 aus Afrin vertrieben wurden, sind erneut in Gefahr. Und es ist kein Zufall, dass der IS mehrere Dörfer in Rojava angegriffen hat.

Viele Menschen atmeten nach dem Sturz des Assad-Regimes auf, aber gegenüber den vermeintlichen Befreiern, islamistisch-faschistische Milizen unter Führung der Gruppe HTS (Hayat Tahrir al-Shamund – Organisation für die Befreiung der Levante) und den verschiedenen imperialistischen Kräften die in Syrien mitmischen ist Wachsamkeit geboten.

DIE WICHTIGSTEN GEMEINSAMEN FORDERUNGEN DER DEMO: